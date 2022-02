Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Grauen Mercedes mit Schaden an der vorderen linken Seite gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer, der mit einem grauen Mercedes am Donnerstag, 10.2.2022 einen Ford Focus in Ennigerloh anfuhr und beschädigte. Der Fahrer des grauen Ford Focus wollte den Parkplatz des Edeka-Supermarktes am Bürgermeister-Frisch-Platz verlassen und musste verkehrsbedingt halten. Der Fahrer oder die Fahrerin des Mercedes sei aus Richtung Netto Parkplatz gekommen und gegen den stehenden Ford gefahren. Anschließend fuhr der Unfallbeteiligte weiter. An dem grauen Mercedes könnte an der vorderen linken Seite ein Sachschaden sein. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder grauen Mercedes machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

