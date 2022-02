Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ohne Führerschein gefahren, Autoschlüssel sichergestellt

Warendorf (ots)

Gleich zwei Mal an einem Tag fiel ein 20-Jähriger auf, weil er ohne Führerschein fuhr. Polizisten hielten den Ahlener am Donnerstag, 10.2.2022, 9.30 Uhr auf der Hansastraße in Ahlen an, weil er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei der weiteren Überprüfung des jungen Mannes stellte sich heraus, dass er bereits um 3.20 Uhr und im Januar aufgefallen war. Jedes Mal wie er ein Auto fuhr, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Die Beamten leiteten gegen den 20-Jährigen und auch gegen den Halter ein Ermittlungsverfahren ein. Des Weiteren stellten sie die Autoschlüssel sicher, um eine erneute Fahrt mit dem Pkw zu verhindern.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell