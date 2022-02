Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fast gegen Streifenwagen gefahren

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 10.2.2022, 16.40 Uhr fuhr ein Fahrradfahrer fast gegen einen Streifenwagen, der in Ahlen auf der Von-Helmholtz-Straße in Ahlen unterwegs war. Der 58-Jährige fuhr deutliche Schlangenlinien und konnte im Bereich Im Elksen angehalten werden. Der Ahlener führte einen Atemalkoholtest durch, dessen Wert über der absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Daraufhin nahmen die Beamten den 58-Jährigen mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Und untersagten ihm natürlich die Nutzung des Fahrrads wie auch die von Kraftfahrzeugen.

