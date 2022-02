Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Roland. Transporter blieb auf Hügel im Kreisverkehr stehen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 10.2.2022, 22.15 Uhr blieb ein Transporter auf dem Hügel des Kreisverkehrs "Brulands Eck" in Roland stehen. Der 44-jährige Fahrer des Transporters fiel bereits auf der B 58 zwischen Roland und dem Kreisverkehr "Brulands Eck" auf, als er zu schnell und grob verkehrswidrig einen Lkw in Höhe einer Verkehrsinsel überholte. Im weiteren Verlauf der Fahrt fuhr der Verler mit dem Transporter mittig auf die Grünfläche des Kreisverkehrs, wo das Fahrzeug stehen blieb. Bei dem Unfall verletzte sich der 44-Jährige leicht, da er nicht angeschnallt war. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Transporter wurde abgeschleppt und der gesamte Sachschaden auf mindestens 6.500 Euro geschätzt. Aufgrund der Fahrweise des Verlers stellten die Beamten seinen Führerschein sicher.

