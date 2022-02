Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf: Gemeinsames Gespräch mit der Polizeispitze

Warendorf (ots)

Veränderungen im Verkehrsraum, gute Aufklärungsquoten oder Hetze im Internet gegen Polizeibeamte - das waren einige Themen eines gemeinsamen Gespräches diese Woche, zwischen dem Leiter der Kreispolizeibehörde Warendorf Landrat Dr. Olaf Gericke, der Abteilungsleiterin Polizei Andrea Mersch-Schneider sowie dem Mitglied des Deutschen Bundestages Henning Rehbaum, dem Mitglied des Düsseldorfer Landtages Daniel Hagemeier und Markus Höner als Landtagskandidat der CDU für den Südkreis.

"Wir freuen uns über ein angeregtes, intensives Gespräch und einen guten Informationsaustausch. Wir sind für die Menschen im Kreis Warendorf da: 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche - und genau das haben wir heute gespiegelt bekommen. Ich freue mich, dass unsere Arbeit in- und außerhalb der Kreisgrenzen so positiv wahrgenommen wird.", so die Abteilungsleiterin Polizei Andrea Mersch-Schneider.

Nach dem Doppelmord an einer Polizistin und einem Polizisten in Rheinland-Pfalz und der anschließenden Hetze gegen Polizisten im Internet, ist der Tenor der Politiker ganz klar: Es ist entschieden und mit aller Härte des Gesetzes gegen Hass und Hetze zum Nachteil von Polizisten im Netz vorzugehen und diese auch zu bestrafen.

Aber auch andere Themen haben während des Gespräches Raum gefunden: "Die Ausstattung der Polizistinnen und Polizisten im Kreis Warendorf hat sich sehr positiv entwickelt in den letzten Jahren. Auch bei der personellen Ausstattung der Behörde sind positive Tendenzen erkennbar. Eine richtungsweisende und gute Entwicklung. Den ausgesprochenen Dank, den Respekt und die Anerkennung für die anspruchsvolle und gute Arbeit hier im Kreis gebe ich gerne an die Beschäftigten der Polizei weiter.", so Landrat Dr. Olaf Gericke.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell