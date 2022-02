Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Auto rollte auf die Leitplanke

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 9.2.2022, 19.10 Uhr ereignete sich ein Alleinunfall auf der L 830 in Ostbevern. Der 39-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in Richtung Milte. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Ostbeveraner mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab. Anschließend rollte der Pkw auf die Leitplanke der Brücke, die über die Bever führt und stoppte am Geländer. Bei dem Unfall wurde der 39-Jährige schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann zu stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt, es entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000 Euro. Die L 830 war zunächst komplett und später einseitig bis 20.40 Uhr gesperrt.

