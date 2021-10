Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach mehreren Vorfällen im Bereich der Hünfelder Innenstadt - Zeugen und Betroffene gesucht - Einbruch in Keller - Kennzeichen entwendet

Fulda (ots)

Nach mehreren Vorfällen im Bereich der Hünfelder Innenstadt - Zeugen und Betroffene gesucht

Hünfeld - Am Mittwoch (06.10.), gegen 12:15 Uhr, belästigte ein Unbekannter mehrere Leute auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Lindenstraße verbal. Außerdem trat der Mann gegen ein mit mehreren Personen besetztes Auto und flüchtete anschließend in Richtung der Altstadt.

Gegen 12:45 Uhr belästigte der Unbekannte eine Angestellte eines Bekleidungsgeschäfts in der Hainstraße. Zunächst bedrängte der Mann die Dame verbal und berührte sie anschließend unsittlich. Als die Angestellte um Hilfe rief und Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, flüchtete er.

Zeugen beschrieben den unbekannten Mann mit dunklem Hauttyp, etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, Rasterlocken und schlanker Statur. Zur Tatzeit trug er eine gelbe Kapuzenjacke und hatte stark gerötete Augen.

Darüber hinaus soll am selben Tag im Hessentagsweg eine Schülerin von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und eine Frau geschubst worden sein. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu den Sachverhalten geben können und Personen, die selbst betroffen waren, werden gebeten, sich an die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652 / 9658 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeistation Hünfeld

Einbruch in Keller

Fulda - Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (06.10.) in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses im Horaser Weg ein. Durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses gelangten die Langfinger in die Räume, aus denen sie Werkzeuge im Wert von rund 4.000 Euro entwendeten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Fulda - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag (07.10.) das vordere amtliche, polnische Kennzeichen DW 1 AP 07 eines VW Crafter. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Künzeller Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

