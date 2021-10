Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Versuchter Einbruch in Schulgebäude - Autoscheibe eingeschlagen - Diebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld - Eine Tankstelle in der Homberger Straße wurde in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (06.10.), gegen 0:50 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Mit einem Stein versuchten die Einbrecher die Glasschiebetür der Tankstelle einzuwerfen. Die Glasfront hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Bad Hersfeld - Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag (07.10.) mehrere Fenster und eine Tür eines Schulgebäudes in der Dreherstraße aufzuhebeln. Der hierdurch entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autoscheibe eingeschlagen

Bad Hersfeld - Unbekannte schlugen am Donnerstag (07.10.), in der Zeit zwischen 7 Uhr und 15 Uhr, die Scheibe der Beifahrerseite eines roten Nissan Micra ein. Anschließend durchwühlten die Langfinger das Handschuhfach des Autos und flüchteten ohne Diebesgut. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in einem Parkhaus im Seilerweg. An der Fensterscheibe entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Bad Hersfeld - Unbekannte entwendeten am Donnerstagabend (07.10.), zwischen 19:45 Uhr und 21:15 Uhr, zwei Geldbeutel aus dem Gastraum eines Hotels am Linggplatz. Anschließend flüchteten die Langfinger unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

