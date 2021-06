Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Harley-Fahrer kollidiert mit Reh und verletzt sich schwer

Sulz (ots)

Ein Fahrer einer Harley-Davidson ist am Donnerstagnachmittag auf der alten B14 mit seiner schweren Maschine verunglückt. Er war gegen 14 Uhr mit einem weiteren Motorradfahrer in Richtung Fischingen unterwegs, als plötzlich auf halber Strecke ein Reh aus dem Wald sprang. Der Bekannte des Verunglückten konnte dem Reh noch reflexartig ausweichen, was dem 66-Jährigen jedoch nicht mehr gelang. Bei dem Unfall mit dem Wild stürzte er und verletzte sich schwer. Sein Motorrad rutschte die dortige Böschung hinunter und blieb neben der Straße in einem Wiesengrundstück liegen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste der Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Wegen der Landung des Hubschraubers und der Unfallaufnahme war die Landesstraße knapp zwei Stunden gesperrt. Es kam deswegen auch zu Verkehrsbehinderungen. Den Schaden an der Harley-Davidson schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Von dem Reh, das nach dem Unfall Richtung Bahngleise weiterrannte, fehlt jede Spur. Zusammen mit dem Jagdpächter suchten Beamte der Polizei Sulz noch vergeblich nach dem möglicherweise verletzten Wild.

