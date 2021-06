Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B33 /Allensbach /Lkr. KN) - Fahrbahnbelag senkt sich - Schwäbische Dichterstraße teilweise gesperrt - Umleitung ist eingerichtet

B33 /Allensbach /Lkr. KN (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat sich der Fahrbahnbelag der B33 gesenkt. Das Loch entstand gegen 15:00 Uhr unmittelbar vor der Auffahrt Allensbach, nachdem die Fahrbahn unterspült wurde. Der Verkehr in Richtung Konstanz musste ab diesem Zeitpunkt über Allensbach-West umgeleitet werden. In Richtung Radolfzell ist die B33 noch befahrbar. Die örtliche Umleitung in Richtung Konstanz wird vermutlich bis in die Morgenstunden andauern. Ortskundige werden gebeten den Bereich zu umfahren.

