POL-WAF: Ahlen. Betrunken mit dem Fahrrad gefahren und gestürzt

Am Freitag, 11.2.2022, 9.25 Uhr stürzte ein Fahrradfahrer auf der Straße Im Linger in Ahlen. Eine Zeugin hatte einen Polizisten auf den Fahrradfahrer aufmerksam gemacht, der offensichtlich alkoholisiert fuhr. Der Beamte entdeckte den 38-Jährigen verletzt am Straßenrand sitzend. Rettungskräfte brachten den Ahlener zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen, da der Mann deutlich alkoholisiert war und zugegeben hatte, Fahrrad gefahren zu sein.

