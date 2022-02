Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf, Radfahrerin wurde schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 12.02.2022, gegen 15:30 Uhr, wurde eine 82-jährige Freckenhorsterin bei einem Verkehrsunfall auf der L547 (Hoetmarer Straße)zwischen Warendorf-Freckenhorst und Hoetmar schwer verletzt. Die Frau wollte mit ihrem Fahrrad die L547 aus der Bauerschaft Gronhorst kommend in Richtung Flintrup überqueren. Gleichzeitig befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Hoetmar die L547 von Freckenhorst in Richtung Hoetmar. An der Kreuzung kollidierte die Radfahrerin mit dem Pkw, obwohl dessen Fahrer noch bremste. Sie erlitt dabei Verletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden müssen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.250 Euro. Die Richtungsfahrbahn Hoetmar war für eine halbe Stunde gesperrt, der Verkehr konnte die Unfallstelle jedoch auf der anderen Fahrbahn im Wechsel in beide Richtungen passieren.

