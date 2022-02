Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Silberner Pkw und Fahrerin flüchtig

Warendorf (ots)

Am Samstag, 12.2.2022 ereignete sich gegen 9.40 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der L 811 zwischen Alverskirchen und Sendenhorst. Ein 60-Jähriger befuhr mit einem Lkw die Landstraße in Richtung Sendenhorst. Ihm kam ein silberner Pkw entgegen, den eine ältere Frau fuhr. Da sich auf ihrer Fahrspur eine leere Mülltonne befand, wich die Unbekannte mit ihrem Auto auf die Fahrbahn des Osnabrückers aus. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, wich der 60-Jährige mit dem Lkw nach rechts aus. Dabei kam der Osnabrücker mit dem Fahrzeug von der Straße ab, fuhr gegen einen Leitpfosten und blieb im Graben stehen. Die Fahrerin des silbernen Autos, nicht größer als ein VW Golf, fuhr weiter und kümmerte sich nicht um den Unfall. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf 8.100 Euro geschätzt. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu der flüchtigen Unfallbeteiligten und ihrem Auto machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

