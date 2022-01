Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Fulda (ots)

Am gestrigen Samstag kam es gegen 14:35 Uhr auf der K 164 (Sickelser Straße) zu einem Verkehrsunfall. Eine 77-jährige Frau aus Neuhof befuhr mit ihrer Mercedes B-Klasse die K 164 von Sickels kommend in Richtung Neuenberg, als ihr auf ihrer Fahrbahn ein Pkw entgegenkam, der ein anderes Fahrzeug überholte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau nach rechts aus, kam hierbei von der Fahrbahn, kollidierte mit einer Warnbake und landete im Straßengraben. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Laut Aussage der Mercedes Fahrerin soll es sich um einen weißen oder silberfarbenen Pkw gehandelt haben. Am Mercedes entstand Sachschaden von ca. 6000,-EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Fulda unter 0661/105-0 zu melden.

(Berichterstatter: Greif, PHK - PSt. Fulda)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell