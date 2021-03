Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0178 --Einbrecher stürzt aus dem Fenster--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Lloydpassage Zeit: 10.03.21, 04.30 Uhr

Ein 31 Jahre alter Mann brach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Apotheke in der Bremer Innenstadt ein. Bei seiner Flucht stürzte er aus dem Fenster und verletzte sich schwer.

Der 31-Jährige hebelte die Eingangstür der Apotheke in der Lloydpassage auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Hierbei konsumierte er laut eigenen Angaben auch diverse Medikamente. Nachdem die Alarmanlage auslöste, wollte der Eindringling flüchten und fiel dabei aus einem Fenster vier Meter tief in den Innenhof. Schnell eintreffende Polizisten leisteten Erste-Hilfe, ein Rettungswagen brachte den Dieb in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

