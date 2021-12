Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Senioreneinrichtung

Emmerich (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (19.12.2021), 20:15 Uhr bis Montag (20.12.2021), 05:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zur Küche einer Senioreneinrichtung an der Straße Willikensoord.

Um ins Gebäude zu gelangen hebelten die Täter ein Fenster im Innenhof auf und stiegen so in die Küche ein. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

