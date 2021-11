Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Ohne Führerschein aber unter Alkohol unterwegs

Durmersheim (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle am frühen Freitagmorgen sieht sich ein 67-jähriger Autofahrer mehreren Anzeigen gegenüber. Kurz nachdem der Mann gegen 1:30 Uhr am Steuer seines Autos in der Hans-Thoma-Straße angehalten wurde, bemerkten die kontrollierenden Beamten des Polizeireviers Gaggenau Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem halben Promille, was ein Bußgeldverfahren nach sich ziehen wird. Wie sich jedoch weiter herausstellte, ist der Endsechziger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb er ebenfalls mit einer Strafanzeige rechnen muss. Der Schlüssel des Fahrzeuges wurde vorerst einbehalten.

