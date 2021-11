Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Oberbruch - Handfeste Auseinandersetzung

Bühl, Oberbruch (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 56-Jähriger nach einer handfesten Auseinandersetzung am Donnerstagmorgen in einem Unternehmen in der Böschstraße von sich getragen. Ein ehemaliger Mitarbeiter dürfte gegen 11.40 Uhr das Firmengebäude betreten und den 56-jährigen Mann in seinem Büro unvermittelt körperlich angegriffen haben. Die genauen Hintergründe der Attacke sind bislang nicht bekannt. Der Verletzte wurde von Kräften des Rettungsdienstes vor Ort ärztlich versorgt. Beamte des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/jv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell