Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl aus PKW

Taschen entwendet

Goch (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag (18. Dezember 2021) gegen 22:00 Uhr die Tür eines PKW aufgebrochen, der an der Straße Am Steintor abgestellt war. Sie entwendeten insgesamt drei Taschen aus dem Fahrzeug und flüchteten anschließend. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell