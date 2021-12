Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Konz-Karthaus

Konz (ots)

Am 03.12.21 gegen 07:45 Uhr beschädigte ein weißer Transporter beim Rechtsabbiegen von der Karthäuser Straße in die Kapselstraße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Transporter unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Konz, Tel.: 06501-92680.

