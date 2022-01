Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Brände in Wismar

Rostock (ots)

Am 24.01.2022 kam es in den späten Abendstunden im Stadtgebiet von Wismar zu zwei Bränden. Beim Corona-Testzentrum am Weidendamm wurden nach ersten Erkenntnissen zunächst ein Dixi-Klo sowie ein Müllcontainer angezündet. Das Feuer griff dann auf das sich unmittelbar daneben befindliche Testzentrum über. Durch das Feuer wurde der Container des Testzentrums erheblich beschädigt. Durch die Feuerwehr aus Wismar konnte der Brand gelöscht und weiterer Schaden abgewendet werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. In der Dahlmannstraße wurde ein Müllcontainer, welcher sich direkt an der Hauswand eines indischen Lieferdienstes befand, in Brand gesetzt. Zum Brand am Weidendamm fahrende Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr bemerkten den Brand jedoch und konnten ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern. So entstand lediglich Sachschaden am Müllcontainer. In beiden Fällen wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Peter Michael Ziemer Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Dezernat 1 Einsatzleitstelle

