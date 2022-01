Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Wohnungsfenster aufgehebelt +++ Uneinsichtig wegen Maskenpflicht - Tankstellenmitarbeiterin beleidigt und Trennscheibe beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Wohnungsfenster aufgehebelt,

Wiesbaden, Platter Straße, 20.01.2022, 09.00 Uhr bis 23.01.2022, 19.30 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagabend wurde eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Platter Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in die Wohnung ein und ergriffen anschließend unerkannt die Flucht. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen

2. Uneinsichtig wegen Maskenpflicht - Tankstellenmitarbeiterin beleidigt und Trennscheibe beschädigt, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 23.01.2022, 10.15 Uhr,

(pl)In einer Tankstelle am Bahnhofsplatz hat ein Kunde am Sonntagvormittag eine Mitarbeiterin beleidigt und die im Kassenbereich befindliche Infektionsschutzvorrichtung beschädigt. Die 40-jährige Geschädigte hatte den Mann, welcher gegen 10.15 Uhr ohne Mundnasenbedeckung den Verkaufsraum betrat, um die Einhaltung der Maskenpflicht gebeten. Statt sich einsichtig zu zeigen, reagierte der Kunde jedoch aggressiv. Er schlug mit der Faust gegen die im Kassenbereich befindliche Plexiglasscheibe und beleidigte die Mitarbeiterin mit einer sexuellen Äußerung. Durch den Faustschlag wurde die Trennscheibe beschädigt. Der Unbekannte soll etwa 1,85 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und einen kurzen, schwarzen Vollbart sowie schwarze Haare gehabt haben. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine schwarze Wintermütze getragen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell