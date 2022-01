Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand Friedensschule

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt - Brand an der Friedensschule

Am Samstag gegen 18:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand an die Friedensschule in der Ringstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Verkaufsstand unter dem Vordach des Haupteingangs der Schule gebrannt hatte. Durch das Feuer wurde auch das Vordach in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Waiblingen war mit 6 Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften zum Brandort ausgerückt und hatte das Feuer nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 Euro belaufen. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schule gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950422 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell