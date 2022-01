Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht und Brände

Aalen (ots)

Backnang - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Eine 39-jährige Skoda-Fahrerin parkte am Freitag zwischen 19.20 und 19.33 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Lidl in der Sulzbacher Straße. Als sie zu ihrem Skoda Fabia zurückkam bemerkte sie einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro am rechten Fahrzeugheck. Der unfallverursachende Pkw flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensreglulierung zu kümmern. Die Polizei in Backnang, Tel. 07191/ 9090, nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Remshalden-Geradstetten - Zündelnde Kinder

Kurz nach 16 Uhr zündelten am Freitag zwei 11-jährige Jungs mit einem Feuerzeug an einem Wertstoffcontainer am Unteren Wasen, so dass dieser zunächst rauchte und dann auch brannte. Die Feuerwehr Remshalden war mit zwei Fahrzeugen und acht Mann vor Ort und hatte das Feuer schnell im Griff. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die beiden Junge konnten noch vor Ort durch eine Streife angetroffen werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Remshalden-Geradstetten - Holzunterstand in Brand gesteckt, Zeugen gesucht

Am frühen Samstagmorgen, kurz nach fünf Uhr, zündeten Unbekannte einen Holzunterstand sowie einen Holzverschlag samt Brennholz am Grill-/Sportplatz an der Mittelquerspange an. Das komplette Brennholz brannte hierdurch ab - der Holzunterstand wurde erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Die Feuerwehr Remshalden war mit drei Fahrzeugen und 16 Mann im Einsatz. Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern verlief negativ. Die Polizei in Remshalden, Tel. 07151/ 72463, sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell