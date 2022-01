Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mülleimerbrand - Unfälle

Aalen (ots)

Ilshofen - Mülleimerbrand

Mehrere Jugendliche zündeten am Freitag gegen 18.20 Uhr bei der Hermann-Merz-Schule einen großen Mülleimer in der Gartenstraße an. Der Mülleimer brannte vollständig aus - Sachschaden ca. 1000 Euro. Die Feuerwehr Ilshofen war mit zwei Fahrzeugen und elf Mann im Einsatz. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen wurde am Kindergarten nebenan eine aufgehebelte Gartentüre festgestellt - Sachschaden ca. 500 Euro. Im Garten des Kindergartens wurden mehrere Gegenstände zerstört. Ein Eimer des Kindergartens konnte neben dem brennenden Mülleimer bei der Schule festgestellt werden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Ilshofen, Tel. 07904/ 940010, entgegen.

Niederstetten - Peugeot fährt die Böschung runter

Kurz vor 19.30 Uhr befuhr am Freitag eine 21-jährige Peugeot-Fahrerin die Landesstraße zwischen Könbonn und Oberstetten. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 21-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit ihrem Pkw etwa 10 m eine dortige Böschung hinab. Hierbei kollidierte sie mit einem Leitpfosten, drei Bäumen und diversen Sträuchern. Glücklicherweise wurde die 21-Jährige nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Michelbach an der Bilz - Ampel beschädigt und geflüchtet

Der Fahrer eines Peugeot 207 beschädigte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Ampel an der Kreuzung Hirschfelder Straße / Kirchstraße / Kocherweg. Anschließend stellte der Fahrer sein Fahrzeug am Parkplatz Einkorn ab und lies es von dort abschleppen. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet und der 21-jährige Fahrer konnte in der Folge ermittelt werden. Das Spurenbild an seinem Peugeot und der Lichtzeichenanlage stimmt überein. Der Fahrer muss sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten.

