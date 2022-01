Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto beim Einkaufsmarkt angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein dunkelgrauer Toyota Aygo wurde am Freitag, 21.01.2022 zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr auf einem Discounterparkplatz in der Bismarkstraße angefahren. Das Fahrzeug war in einer Parkbucht geparkt, welche gegenüber vom Eingang des Ladens liegt. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr nach Spurenlage beim Einparken gegen das linke hintere Fahrzeugheck und verursachte damit einen Sachschaden von rund 1200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

