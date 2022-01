Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Doppelgarage in 19303 Heidhof

Heidhof (ots)

Am 18.01.2021 meldete die Integrierte Leitstelle Westmecklenburg um 20:27 Uhr der Polizei, dass es zu einem Brand einer Garage in Heidhof gekommen sein soll. Die eingesetzten Kräfte vor Ort konnten zunächst feststellen, dass eine freistehende Garage in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus brannte. Die Feuerwehr war im Einsatz mit 70 Kameraden von den Feuerwehren aus Dömitz, Lübtheen, Eldena, Malliß und Alt Jabel. Im Laufe des Brandgeschehens griff das Feuer auf eine zweite Garage über, bis es schließlich um ca. 23:00 Uhr gelöscht werden konnte. Insgesamt brannten die zwei Garagen bis auf die Grundmauern nieder. Bei dem Versuch einen PKW aus der brennenden Garage zu schieben, erlitt der Eigentümer des PKW leichte Verbrennungen. Er wurde vor Ort medizinisch behandelt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 250.000 Euro. Die Brandursache ist bisher unklar, die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Ludwigslust durchgeführt. Im Auftrag Zina Velazquez-Rodriguez Polizeikommissarin Einsatzleitstelle der Polizei Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell