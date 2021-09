Polizei Essen

POL-E: Essen: Fotofahndung: Polizei Essen sucht 61-jährigen Vermissten

Essen (ots)

45277 E-Überruhr-Holthausen:

Die Polizei Essen fahndet mit einem Foto nach dem 61-jährigen Paul S. Dieser ist seit Sonntagabend (26. September, 21:30 Uhr) aus einer Wohngruppe an der Überruhrstraße abgängig. Herr S. ist kognitiv beeinträchtigt, ist nicht sonderlich gut zu Fuß, nutzt aber regelmäßig den öffentlichen Personennahverkehr. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass er sich in einer anderen Stadt oder sogar in einem anderen Bundesland aufhält.

Paul S. wird wie folgt beschrieben:

- ca. 190 cm groß - kräftige Statur - Oberlippenbart - orangene Jacke - blaue Jeanshose - weiße Turnschuhe

Wenn Sie Herrn S. sehen sollten oder Ihnen sein aktueller Aufenthaltsort bekannt ist, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei Essen./Wrk

