Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Teterow und Glasow

Teterow (ots)

Am Montagabend gegen 20:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 44 zwischen Glasow und Teterow. Ein 30-jähriger polnischer Fahrzeugführer kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der allein in seinem Fahrzeug befindliche Mann wurde in dem Audi eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Baum entwurzelt, stürzte auf die Fahrbahn und blockierte diese. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Die Unfallstelle blieb bis zum Ende der Arbeiten des Rettungsdienstes sowie der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. An der Unfallstelle und zur Beseitigung des Baumes waren 35 Kameraden der Feuerwehren aus Hohen Demzin, Groß Wokern und Schossow beteiligt. Im Auftrag Christian Eckermann Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

