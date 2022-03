POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Seitliche Kollision zwischen zwei Sattelzügen auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 7. März 2022, ereignete sich gegen 9:15 Uhr ein Verkehrsunfall in dem "Triftweg" in Großenkneten. Ein 38-Jähriger aus der Gemeinde Großenkneten befuhr mit seinem Trecker samt Anhänger den "Triftweg". Als er an zwei ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten Pkw vorbeifuhr, löste sich ein auf dem Anhänger mit Gurten befestigter, ...

mehr