POL-PPRP: Mülltonnenbrand

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag, dem 14.04.2022, gegen 16:40 Uhr, befuhren eine 54-jährige Golf-Fahrerin und ein 63-jähriger Rollerfahrer hintereinander die Maudacher Straße in Ludwigshafen am Rhein. An der Einmündung zur Von-Kieffer-Straße kam die Golf-Fahrerin an der Rot zeigenden Ampel zum Stehen. Aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes musste der 63-Jährige eine Vollbremsung einleiten, wodurch er die ...

mehr