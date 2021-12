Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Wohnungseinbruch in der Karlsruhe-Südweststadt

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter drangen am späten Dienstagnachmittag in eine Wohnung in der Klara-Siebert-Straße ein und entwendeten Schmuck.

Der Einbrecher stieg zunächst zwischen 17:00 Uhr und 17:45 Uhr im ersten Obergeschoss über den Balkon des Mehrfamilienhauses. In der Folge hebelt der Täter die Balkontüre auf und gelangte so in die Wohnung.

Durch den Langfinger wurden sämtliche Schränke in der Wohnung durchsucht. Aus dem Schlafzimmer entwendete der Einbrecher unter anderem Schmuck. Letztlich verließ der Einbrecher die Wohnung auf dem gleichen Weg wie er gekommen war.

Zur Spurensicherung wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern noch an. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Telefonnummer 0721 666-3411 entgegen.

Carmen Schuhmacher, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell