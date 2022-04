Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung in Gaststätte

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

In einer in der Maudacher Straße in Ludwigshafen am Rhein Stadtteil Gartenstadt ansässigen Gaststätte entwickelte sich in der Nacht zu Samstag, 16.04.2022, gegen 02:00 Uhr aus einer Meinungsverschiedenheit heraus eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen den zwei beteiligten Streitparteien, die sich auf die Straße vor der Gaststätte verlagert. Im Rahmen des Gesamtgeschehens beschädigten die beiden 37- und 42-jährigen Hauptaggressoren Gaststättenmobiliar und verwendeten dieses teilweise als Schlagwerkzeuge, wodurch es zur Beschädigung eines geparkten PKW kam. Die alkoholisierten Hauptaggressoren wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten auf hiesiger Dienststelle in Gewahrsam genommen und müssen sich wegen des Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell