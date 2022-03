Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Streitigkeiten unter Autofahrern + Grölen von verfassungsfeindlichen Parolen + Unfallfluchten in Marburg und Kirchhain

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach (Römershausen/Weidenhausen) - Streitigkeiten unter Autofahrern

Die Polizei sucht wichtige Zeugen zweier Vorfälle jeweils unter Beteiligung zweier schwarzer Autos bzw. von deren Fahrern. Das Aufeinandertreffen mündete am Samstag, 12. März, gegen 14.45 Uhr, an der Rot zeigenden Ampel in Weidenhausen in einer handfesten Auseinandersetzung. An der Ampel standen weitere Fahrzeuge und außerdem bot ein Paar, offenbar unterwegs mit einem Motorrad Hilfe an. Die wartenden Autofahrer vor der Ampel und das Paar mit dem Motorrad sind wichtige Zeugen. Sie werden gebeten sich bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 zu melden.

Der Ursprung der späteren körperlichen Auseinandersetzung war offenbar ein Fahrverhalten des Audifahrers auf der Kreisstraße 111 zwischen Rachelshausen und Römershausen. Nach Angaben des 59 Jahre alten Fahrers überholte der schwarze Audi kurz vor der letzten Kurve vor Römershausen den zwischen 70 und 80 km/h fahrenden schwarzen Saab. Der Audifahrer gestikulierte beim Überholen wild und geriet beim Einscheren nach rechts auf den unbefestigten Randstreifen. Die Fahrt ging anschließend weiter nach Weidenhausen, wo beide Fahrzeuge letztlich vor der roten Ampel anhalten mussten. Dort entwickelte sich die Auseinandersetzung, bei der der 34 Jahre alte Audifahrer zuschlug und den am Boden liegenden 59-Jährigen trat. Der 59-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf. Sein anschließender Versuch, den Audifahrer durch Schlagen gegen die Autoscheibe am Wegfahren zu hindern, scheiterte. Ein ihm unbekanntes Paar, offenbar mit einem Motorrad unterwegs, bot seine Hilfe an. Leider konnte der Verletzte weder Angaben zu diesem Paar noch zu dem Motorrad machen. nach Angaben des Mannes kann nicht nur dieses Paar, sondern auch andere Autofahrer, die an der Ampel standen Angaben zum Geschehen machen. Die Polizei bittet diese wichtigen Zeugen dringend, sich zu melden. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach - Grölen von verfassungsfeindlichen Parolen

In der Burgruine Blankenstein sollen bislang unbekannte Täter am Freitag, 11. März, gegen 21.20 Uhr verfassungsfeindliche Parolen gegrölt haben. Die Polizei konnte dort niemanden mehr antreffen und ist für Hinweise aus der Bevölkerung dankbar. Wer war am Freitag an der Burgruine unterwegs und hat etwas Verdächtiges gesehen und/oder gehört? Der Staatsschutz ermittelt wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und bittet um Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Marburg - Unfallflucht in der Willy-Mock-Straße

Am Donnerstag, 10. März, kollidierte ein noch unbekanntes Auto zwischen 11.30 und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz des Tennisvereins in der Willy-Mock-Straße mit einem geparkten weißen Mercedes. An dem Oldtimer Kombi entstand ein Heckschaden an der Scheibe und der Kofferraumklappe. Die Beschädigungen in vierstelliger Höhe sind so gelegen, dass sie möglicherweise von einem LKW oder Pritschenwagen verursacht worden sind. Wer war am Donnerstag in dem Bereich und kann etwas zur Tataufklärung beitragen? Hinweise nehmen Unfallfluchtermittler der Polizei in Marburg unter folgender Rufnummer entgegen: 06421 406 0.

Kirchhain - Tatort: Alsfelder Straße - Schwarzer Ford Kuga angefahren

Wer hat am Freitag, 11. März, zwischen 14 und 15.15 Uhr einen Verkehrsunfall in der Alsfelder Straße beobachtet? Dort war ein schwarzer Ford Kuga rechtsseitig am Fahrbahnrand abgestellt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beschädigte den geparkten PKW am linken Außenspiegel und fuhr weg, ohne sich bei der Besitzerin oder der Polizei zu melden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei in Stadtallendorf nimmt Hinweis unter folgender Rufnummer entgegen: 06428 9305 0.

Sebastian Braun / Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell