POL-MR: Einbrecher flüchtete + Diebstahl vereitelt- weißer Transporter gesucht + Tritte gegen das Auto + Taschendieb im Bus + Ladendiebe festgenommen + Radfahrer flüchtete + Zeugensuche nach Unfallfluchten

Marburg - Von Geräuschen geweckt - Einbrecher flüchtete

In der Nacht zum Mittwoch, 09. März, wachte ein Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Zur Klause durch Geräusche zwischen 00.40 und 00.45 Uhr auf. Als er die Jalousie hochzog und hinausschaute, verschwand just in diesem Moment eine dunkel gekleidete Person hinter dem Sichtschutz des Nachbargrundstücks. Die Kripo hat Ermittlungen wegen versuchten Einbruchs aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit oder kurz davor oder danach in der Straße Zur Klause oder in unmittelbarer Nähe jemanden gesehen? Wem ist eine Person oder auch ein Fahrzeug aufgefallen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Betziesdorf - Diebstahl vereitelt - Kripo bittet um Hinweise zu weißem Transporter

Die Gesamtumstände deuten darauf hin, dass aufmerksame Zeugen in der Nacht zum Donnerstag, 10. März, gegen 01.30 Uhr, in der Straße Zum Berggarten den Diebstahl von Gerüstteilen und Gitterelementen verhinderten. Das Material lagerte an der Hauswand eines Rohbaus. Als sich die Zeugen aus sicherer Entfernung bemerkbar machten. stiegen zwei Personen in einen weißen Transporter (Sprinter-Klasse) und fuhren weg. Vielleicht fiel der Transporter ja anderen zeugen z.B. durch eine langsame Fahrweise, durch zwischenzeitliches Anhalten, um zu schauen oder durch Rollen mit ausgeschaltetem Motor auf. Wem ist in der Nacht ein weißer Kastenwagen z.B. wegen der geschilderten Fahrwiese aufgefallen? Wer kann nähere Angaben zu dem Auto machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Tritte gegen das Auto

Durch Tritte entstand an dem grauen Nissan Juke an beiden Türen der Beifahrerseite ein vermutlich vierstelliger Sachschaden. Der Nissan parkte von Montag auf Dienstag, 08. März, am Fahrbahnrand im Alten Kirchhainer Weg und von Dienstag auf Mittwoch, 09. März im Hermann-Jacobsohn-Weg. Beide Nächte kommen als Tatzeit bzw. Tatort in Frage. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Taschendieb im Bus

Den Verlust der Geldbörse aus seiner Hosentasche schließt der 75 Jahre alte Senior aus. Er geht von einem Taschendiebstahl aus, der nach seinen Angaben am Dienstag, 08. März, gegen 13 Uhr, passierte als er mit dem Bus der Linie 1 vom Wilhelmsplatz zum Damaschkeweg fuhr. Die Polizei sucht unter den Fahrgästen zeugen, die eventuell entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Wer fuhr zu dieser Zeit mit dem Bus und wem ist eine Person oder sind Personen aufgefallen, die auffällig die Nähe anderer Fahrgäste suchten oder ablenkten oder gar Zugriffen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Ladendiebe festgenommen

Am Montag und am Mittwoch (07 und 09. März) nahm die Polizei geflüchtete Ladendiebe vorübergehend fest. Der Ladendieb von Montag, ein polizeibekannter 25 Jahre alter Mann war aggressiv und renitent. Er war durch sein Verhalten bei vorherigen Besuchen in dem Lebensmittelmarkt in der Hindenburgstraße bereits aufgefallen und stand daher beim erneuten Betreten des Marktes unter Beobachtung. Der Mann steckte Lebensmittel im Wert von nur wenigen Euro ein, ohne sie zu bezahlen.. Er rückte die Ware nach entsprechender Ansprache am Ladenausgang freiwillig heraus, flüchtete danach jedoch zunächst bis auf den Parkplatz, wo ihn die Angestellten des Marktes einholten und erstmal festhielten. Der Mann wehrte sich jedoch und riss sich los, indem er nach den Männern schlug, wobei er einen traf, ohne ihn zu verletzten. Danach gelang ihm schließlich die Flucht. Die Polizei nahm ihn kurze Zeit später am Bahnhof vorübergehend fest. Auch die Flucht der beiden mutmaßlichen Diebe von Mittwoch währte nur kurz. Sie liefen quasi dem Schutzmann vor Ort von Neustadt und einem Angestellten des Marktes in die Arme. Die Männer im Alter von 18 und 22 Jahren hatten in dem Markt Getränke gestohlen.

Marburg - Radfahrer flüchtete vor Kontrolle

Wie sich herausstellte, hatte ein Radfahrer offenbar gleich mehrere Gründe, die ihn veranlassten zu versuchen, sich durch Flucht einer bevorstehenden Polizeikontrolle zu entziehen. Die Flucht währte nur recht kurz und endete mit der Festnahme am Oberstadtaufzug am Pilgrimstein. Nach der Kontrolle steht der polizeibekannte 31-Jährige unter dem Verdacht, das Rad unter Drogeneinfluss gefahren zu haben, sowie mit Betäubungsmitteln zu handeln. Die Polizei stellte bei ihm Marihuana und Amphetamine, Bargeld und mehrere Stichwaffen sicher. Die Prüfung etwaiger Verstöße gegen das Waffengesetz dauert noch an. Die Polizei entließ den Mann mangels vorliegender Haftgründe nach Abschluss aller notwendigen Maßnahmen.

Marburg - Im Hainweg angesprüht

Nach eigenen Angaben sprühten drei vermummte Männer mit dunklen Jeans und Bomberjacken ihm eine Substanz ins Gesicht, die zu Reizungen führte. Der Vorfall, so das 55 Jahre alte Opfer, war in der Nacht zum Donnerstag, 10. März, gegen 01.55 Uhr, auf dem Kinderspielplatz im Hainweg. Die drei Täter saßen auf dem Kinderspielplatz auf und reagierten auf die Frage des Opfers, was sie da machen mit dem Angriff. Die Fahndung nach den anschließend geflüchteten Personen blieb erfolglos. Auf einen Rettungswagen verzichtete der 55-Jährige. Wem sind die Personen dort noch aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Kirchhain - Spiegelschaden am Feuerwehrauto

Bei einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße 14 zwischen Emsdorf und Langenstein entstand an dem linken Außenspiegel eines Feuerwehrautos ein Schaden. Der entgegenkommende Lastwagen, ein Lkw zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen setzte seine Fahrt nach Emsdorf fort, ohne nach der Kollision anzuhalten. Der Unfall war am Dienstag, 08. März, gegen 14.50 Uhr. Möglicherweise bemerkte der gesuchte Fahrer des beteiligten Lkw aufgrund der Fahrsituation und Geräuschkulisse den Anstoß nicht. Er oder auch etwaige andere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 in Verbindung zu setzen.

Kirchhain/Amöneburg - Auffahrunfall wegen Wendemanöver auf der Kraftfahrstraße

Nach dem Wendemanöver eines weißen Pritschenwagens kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrern und einem hohen Sachschaden. Der Unfall war am Mittwoch, 09. März, gegen 08.50 Uhr auf der Bundesstraße 62 an der Anschlussstelle Kirchhain Mitte am Ende des Beschleunigungsstreifens der Auffahrt nach Stadtallendorf. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem wendenden Pritschenwagen und sucht Zeugen des Unfallgeschehens.

Nach bisherigen Ermittlungen befanden sich der weiße Pritschenwagen sowie der ihm folgende schwarze BMW Kombi und graue VW Polo und weitere derzeit nicht bekannte Autos auf dem Beschleunigungsstreifen. Am Ende der Auffahrspur leitete der Pritschenfahrer nach Zeugenangaben ein Wendemanöver ein und fuhr anschließend auf der Kraftfahrstraße nach Marburg weiter. Bedingt durch dieses Manöver bremste der BMW-Fahrer stark ab. Die nachfolgende Polofahrerin prallte in der Folge mit ihrem Auto gegen das Heck des BMW. Der 39 Jahre alte BMW-Fahrer und die 50-jährige Polofahrerin verletzten sich leicht. Am Polo entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, am BMW ein hoher Heckschaden. Um die Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppunternehmen. Beide Beteiligte und die bislang einzige Zeugin konnten zu dem gesuchten Pritschenwagen keine weitere Beschreibung abgeben. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

