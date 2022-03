Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gelegenheit genutzt - Diebstahl aus offener Garage + Einbruch abgebrochen? + Drogeneinfluss am Steuer + Folgenträchtige Ruhestörung + Kollision zwischen Bus und Pkw-Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wenkbach - Gelegenheit genutzt - Diebstahl aus offener Garage

Ein Dieb nutzte offenbar die Gunst der Stunde. Er betrat und inspizierte in der Straße Am Hang eine offenstehende Garage. Dabei fand und stahl er zwischen den üblichen Utensilien auf einem Regal in zwei Behältnissen deponiertes Bargeld. Der Diebstahl war zwischen Montag, 28.Februar und Mittwoch, 02. März. Wem ist in dieser Zeit jemand aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sich an eine Person erinnern, die kurzzeitig eine offene Garage betrat und anschließend wieder verließ? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bottenhorn - Einbruch abgebrochen? - Kripo sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag, 08. März in einen Baustellencontainer in der Flurstraße einzubrechen. Das Aufhebeln des Vorhängeschlosses scheiterte aus unbekannten Gründen und die Täter verließen den Tatort ohne Beute. Möglicherweise veranlassten auch noch unbekannte Zeugen den oder die Täter zur Flucht. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Am Montag, 07. März, gegen 15:45 Uhr, kontrollierte die Polizei ein Fahrzeug in Wetter. Dabei ergab sich der Verdacht, dass die 37-jährige Fahrerin unter Drogeneinfluss stand. Der Test bestätigte den Verdacht mit einer positiven Reaktion auf Amphetamine. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und beendete die Weiterfahrt.

Neustadt - Folgenträchtige Ruhestörung

Weil er mit seiner Musik die Nachbarschaft beschallte, kam die Polizei und stellte neben Drogen auch diverses Zubehör sicher. Der polizeibekannte 28-Jährige steht jetzt unter dem Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln, was er bestreitet. Am Montag, 07. März, gegen 19.30 Uhr erhielt die Polizei mehrere Anrufe wegen Ruhestörung durch laute Musik. Die Technomusik war tatsächlich deutlich über Zimmerlautstärke. Als der Wohnungsinhaber öffnete, drang aus der Wohnung der bekannte Geruch von Cannabis. Da der Mann den Beamten den Zutritt verweigerte, holte sich die Polizei noch vor Ort einen Durchsuchungsbeschluss, betrat die Wohnung und stellte fast 20 Gramm Cannabis diverses mutmaßlich als Streckmittel verwandtes Pulver sowie verschiedenes Zubehör sicher. Die Gesamtumstände deuten auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hin. Der 28-Jährige gab letztlich den Besitz und Konsum von Betäubungsmitteln zu, bestritt jedoch jeglichen Handel oder die Handlungsabsicht. Ausreichende Haftgründe lagen nicht vor.

Marburg - Kollision zwischen Bus und Pkw - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, 04. März, gegen 15 Uhr, kam es am Rudolphsplatz an der Bushaltestelle zu einer Kollision zwischen einem blauen Skoda und dem Bus der Linie 7. Der Skodafahrer fuhr zunächst weiter und meldete sich später. Der Polizei liegen zum Unfallhergang unterschiedliche Aussagen vor. Die Polizei hofft daher auf Unfallzeugen unter den Busfahrgästen oder den Passanten am Rudolphsplatz bzw. an der Bushaltestelle. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann den Unfallhergang beschreiben? Wer kann Hinweise zum Fahrer des Skoda zur Unfallzeit geben?

