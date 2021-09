Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, A5 - Fahrzeugbrand

Rastatt, A5 (ots)

Am Samstagvormittag kam es auf der A5 zwischen Rastatt Nord und Rastatt Süd zu einem Fahrzeugbrand. Dabei geriet der Motorraum eines LKW während der Fahrt in Brand. Ausgelöst wurde das Feuer offenbar zuvor durch einen Elektronikschaden. Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand bereits durch den Fahrzeugführer selbst in der dortigen Nothaltebucht mittels mitgeführtem Feuerlöscher gelöscht worden.

