Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Ermittlungen wegen Unfallflucht

Kappel-Grafenhausen (ots)

Der Fahrer eines Audi fuhr am Freitagabend von einem Grundstück auf die Hauptstraße ein und kollidierte hierbei mit dem aus Richtung Kappel herannahenden VW eines 27-Jährigen. Durch den Zusammenprall wurde der Volkswagen abgewiesen und krachte gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Malheur vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren Tausend Euro zu kümmern. Im Zuge der anschließenden Unfallaufnahme durch alarmierte Beamte des Polizeireviers Lahr kam ein 26-Jähriger an die Unfallstelle und gab sich als mutmaßlicher Unfallverursacher zu erkennen. Ob möglicherweise der vorangegangene Konsum von Alkohol zu dem Unfall geführt haben könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell