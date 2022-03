Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kripo Marburg beschlagnahmt gefälschte Impfausweise und Handys + Einbruch gescheitert + Fußtritt gegen die Autotür + Zeugensuche nach 6 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis - Kripo Marburg beschlagnahmt gefälschte Impfausweise und Handys (Bezug zur Presseinformation der Polizei Marburg-Biedenkopf vom 23.12.21)

Die Kripo Marburg vollstreckte unterstützt durch die Bereitschaftspolizei nahezu zeitgleich fünf Durchsuchungsbeschlüsse und stellte vier gefälschte Impfdokumente und alle internetfähigen Endgeräte sicher. In einem Fall ordnete die Staatsanwaltschaft Marburg zur Beweissicherung die Blutprobe eines der Nutzer eines solchen gefälschten Dokuments an.

Die Durchsuchungen waren am Donnerstag, 03. März in den Gemeinden Kirchhain, Neustadt, Dautphetal, Ebsdorfgrund und Gladenbach. Alle Betroffenen stehen unter dem Verdacht der Urkundenfälschung und des Gebrauchs falscher, verfälschter oder komplett gefälschter Gesundheitszeugnisse. Die Kripo Marburg vollstreckte seit Mitte Dezember in 22 der mittlerweile vorliegenden 48 Ermittlungsverfahren Durchsuchungsbeschlüsse und stellte dabei insgesamt 24 gefälschte Impfnachweise sicher. Die Ermittlungen betreffen nicht nur die Hersteller, sondern auch die Nutzer dieser Fälschungen, und die Folgen der Ermittlungen sind nicht zu unterschätzen. Zunächst mal erscheint die Polizei plötzlich mit einem Durchsuchungsbeschluss, durchsucht Haus und Hof und nimmt zunächst neben den Fälschungen auch die internetfähigen Geräte mit. Neben den dann zu erwartenden Strafen des Strafverfahrens kommt es möglicherweise zu weiterreichenden Folgen. So verlor Ende 2021 ein Nutzer eines solchen falschen Zertifikats den Ausbildungsplatz in einem handwerklichen Betrieb nachdem der Arbeitgeber von dem Umstand der Vorlage der Fälschung erfuhr.

Stadtallendorf - Einbruch gescheitert

Zwischen 18 Uhr am Dienstag und 17.40 Uhr am Mittwoch scheiterte ein Einbruch an der massiven Beschaffenheit der Hintertür. Trotz der den Spuren nach Vielzahl an Hebelversuchen gelang es dem oder den Tätern nicht die Tür zu öffnen. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Betroffen war ein Mehrfamilienhaus mit einem Verein im Erdgeschoss. Die postalische Anschrift des Hauses ist die Straße Am Hallenbad, die Hintertür des Hauses liegt jedoch zur Teichwiesenstraße. Wer hat in der fraglichen Zeit Beobachtungen an der Tür wahrgenommen und kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Weitershausen - Fußtritt gegen die Autotür

Nach den Spuren führte ganz offensichtlich ein Fußtritt gegen die Beifahrertür zu einem Schaden von mindestens 2500 Euro. Der betroffene rote VW Golf Kombi parkte zur Tatzeit am Mittwoch, 02. März, zwischen 07.45 und 12.30 Uhr, am Straßenrand in der Nesselbrunner Straße. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Biedenkopf - Verkehrsinsel überfahren - Schilder beschädigt

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Biedenkopf suchen derzeit einen frisch unfallbeschädigten Suzuki Swace in der Farbe Weiß mit Perleffekt. Das Auto kam in der Nacht zum Freitag, 04. März vermutlich von Eckelshausen kommend auf dem Zubringer zur Umgehungsstraße B 62 gegenüber dem Ford Autohaus von der Straße, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und beschädigte dabei die Schilder auf der Insel. Der Fahrer flüchtete wahrscheinlich weiter in Richtung Wallau. Hinweise auf das geflüchtete Fahrzeug lieferten die beim Unfall "verlorenen" Teile des Radkastens und der vorderen Stoßstange. Demnach handelt es sich wohl um den seit Ende 2020 in Europa verkauften Kompaktklasse Kombi Suzuki Swace. Wer kann Hinweise zum Besitzer eines solchen Autos geben? Wo steht seit spätestens Freitagmorgen ein an der Front frisch beschädigter permuttweißer Suzuki Kompaktkombi? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach - Unfallflucht im Marktweg vor dem Christlichen Seniorenzentrum

Wer kann sich an einen Unfall erinnern, der am Dienstag, 22. Februar, zwischen 13.15 und 14.45 Uhr, im Marktweg vor dem Christlichen Seniorenzentrum passierte? Bei diesem Unfall touchierte ein noch unbekanntes Auto den dort geparkten blauen Renault Megane und verursachte dadurch einen Schaden am Außenspiegel auf der Fahrerseite. Die Ermittlungen der Polizei Biedenkopf zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin blieben bislang erfolglos, sodass eigentlich nur noch Zeugenaussagen zur Klärung der Unfallflucht beitragen könnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Kirchhain - Unfallflucht nach Kollision im Kreisverkehr

Donnerstagabend, 03. März, gegen 21.15 Uhr, kam es im Kreisverkehr Frankfurter Straße/Kasseler Straße zu einer Kollision zwischen einem schwarzen Auto, vermutlich einem VW Golf, und einem weißen Opel Astra. Der Fahrer des schwarzen Autos mit Marburger Kennzeichen fuhr vom Steinweg kommend in den Kreisverkehr ein und stieß mit dem vorfahrtberechtigten Astra zusammen. Alle drei Insassen im Opel blieben unverletzt. Der Schaden am Opel beträgt mindestens 2000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der gesuchte schwarze Pkw müsste vorne links einen frischen Unfallschaden haben. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann nähere Angaben zu dem schwarzen Auto machen? Wo steht ein vorne frisch unfallbeschädigter schwarzer Pkw? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Großseelheim - Streifschaden am schwarzen X1

Der vermutlich vierstellige Schaden an dem schwarzen BMW X 1 ist vorne links am Kotflügel und die Spuren deuten auf ein Touchieren beim Vorbeifahren hin. Der X1 stand zur Unfallzeit am Donnerstag, 03. März, zwischen 04.50 und 15 Uhr am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Marburger Ring 46. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Unfallflucht auf dem GGS-Parkplatz - 3000 Euro Schaden an blauem Golf

"Das war nicht nur ein leichtes Streifen. Bei dem Schaden von geschätzt mindestens 3000 Euro dürfte der Unfall auch deutlich wahrnehmbar gewesen sein, sowohl beim Verursacher als auch bei etwaigen Zeugen!" Der Unfall auf dem Parkplatz des Georg-Gassmann-Stadions (Am Herrenfeld) war am Dienstag, 01. März, zwischen 09.30 und 11.30 Uhr. Der Schaden an dem geparkten blauen VW Golf ist hinten links. Der Parkplatz ist eigentlich sehr gut besucht und auch von Fußgängern frequentiert. Die Polizei hofft daher auf Unfallzeugen. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat die typischen Unfallgeräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein Auto wegfahren sehen? Wo steht seit Dienstag ein frisch unfallbeschädigtes Auto mit blauer Fremdfarbe? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Unfallflucht im Parkhaus Erlenringcenter

Ein nach den gesicherten Lackspuren wohl hellblaues Auto beschädigte mutmaßlich bei einem Parkmanöver einen schwarzen 1er BMW hinten rechts. Der Schaden am BMW beträgt mehrere Hundert Euro. Die Unfallflucht passierte am Donnerstag, 03. März, zwischen 10 und 11 Uhr im Parkhaus am Erlenring. Sachdienliche Hinweise auch zu diesem Fall bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

