POL-MR: Lokalbesuch endet in Ausnüchterungszelle + Polizeikontrollen + Vom Besitzer überrascht-Täter flüchtete + Sachbeschädigung mittels Pflasterstein + Zwei Brände gemeldet + Leitpfosten herausgerissen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Lokalbesuch endet in Ausnüchterungszelle

Für einen betrunkenen und eventuell unter Drogeneinfluss stehenden 19-Jährigen endete der Mittwochabend schließlich gegen 23 Uhr in der Gewahrsamszelle. Er hatte zuvor einen Streit mit der Bedienung eines Lokals in der Bahnhofstraße und stieß ihr gegenüber Drohungen aus. Keine 30 Minuten danach entzündete er auf der Straße Krummbogen in eine Flasche gefülltes Benzin, ohne damit oder dadurch einen Schaden anzurichten. Die Polizei nahm den jungen Marburger am Mittwoch, 03. März, zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und veranlasste auch eine Blutprobe.

Landkreis (Marburg/Biedenkopf) - Polizeikontrollen

Auch am Donnerstag, 03. März kontrollierte die Polizei wieder für mehr Verkehrssicherheit und im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Marburg".

In der Hainstraße in Biedenkopf fuhren zwischen 11 und 12.30 Uhr 13 von 37 gemessenen Fahrzeugen zu schnell. Zusätzlich befanden sich in drei Fahrzeugen Kinder ohne die vorgeschriebene entsprechende Kindersicherung. Die Polizei ahndete die insgesamt 16 Ordnungswidrigkeit mit einem Verwarnungsgeld. Am gleichen Tag führte die Polizei Marburg, unterstützt durch die Bereitschaftspolizei stationäre und mobile Verkehrs- und Personenkontrollen im gesamten Gebiet der Stadt Marburg durch. Dabei überprüfte die Polizei 68 Personen und 37 Fahrzeuge und ahndete diverse Verstöße gegen die Gurtpflicht und das Telfonierverbot am Steuer. Bei der stationären Kontrolle in der Ernst-Giller-Straße stellte die Polizei ein nach Unterschlagung zur Fahndung ausgeschriebenes Auto sicher. Gegen den nüchternen und nicht unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer lagen keine Haftgründe vor, sodass die Polizei den Mann nach den Maßnahmen entließ.

In der Nacht zum Freitag, 04. März, versuchte ein Autofahrer zunächst dem erkannten Streifenwagen und der bevorstehenden Kontrolle zu entkommen. Als der Fahrer des Kleinwagens den Streifenwagen im Rückspiegel erkannte, gab er Gas und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Straße Am Krekel. Er missachtete dabei zunächst das Rotlicht der Baustellenampel und später auch das an der Kreuzung zur Südspange. Ohne zu Bremsen und bei Rot raste der Mann über die Kreuzung auf den Zubringer zur Stadtautobahn nach Gießen. Nur durch Zufall und dem Umstand des geringen Verkehrs um 04.20 Uhr ist es zu verdanken, dass die Fahrweise an der Kreuzung ohne Unfallfolge blieb. Die Polizei konnte den Pkw kurze Zeit später dann doch anhalten. Der Drogentest des 43 Jahre alten Fahrers offenbarte den Grund seines Verhaltens mit einer positiven Reaktion auf Kokain, Amphetamine und Cannabis. Die Polizei stellte den Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher und veranlasste eine Blutprobe. Der Mann muss sich nicht nur wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, sondern aufgrund seiner Fahrweise auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Marburg - Vom Besitzer überrascht - Täter flüchtete

Gerade rechtzeitig kehrte der Benutzer zu seinem grauen Mitsubishi Colt zurück. Er überraschte einen Mann, der sich nach dem Einschlagen einer Dreiecksscheibe Zugang verschafft, das Auto bereits durchsucht und einen gefundenen Zweitschlüssel schon ins Zündschloss gesteckt hatte. Dem Täter gelang die Flucht. Die Fahndung nach ihm blieb ohne Erfolg. Die Tat war in der Nacht zum Freitag, 04. März, um etwa 04.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Vor der Flucht kam es offenbar noch zu einem Wortwechsel zwischen dem Täter und dem Opfer. Nach dessen Beschreibung sprach der Täter kein Wort Deutsch und stammt mutmaßlich aus Algerien. Der ca. 1,75 Meter große und etwa 25 Jahre alte Mann wirkte ungepflegt, alkoholisiert und oder unter Drogeneinfluss. Er war komplett schwarze mit Wintermütze, Jacke und Hose bekleidet und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Der Pkw stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Nachtsalons in der Bahnhofstraße. Wem ist der Mann noch aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederklein - Pflasterstein verursacht Delle im Garagentor

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung nachdem ein noch unbekannter Täter einen Pflasterstein gegen ein Garagentor warf und dadurch eine Delle und mithin einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursachte. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 03. März, um 21.50 Uhr. Der Einschlag des Steins gegen das Tor war wohl zu hören. Bei der Nachschau befand sich allerdings niemand mehr in der Nähe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf - Zwei Brände gemeldet

In der Nacht zum Freitag, 03. März rückten Polizei und Feuerwehr innerhalb von knapp 45 Minuten gleich zwei Mal wegen gemeldeter Brände aus. Zunächst löschte die Feuerwehr einen gegen 02.50 Uhr gemeldetes Feuer in einer Erdgeschosswohnung im Eichenhain. Das Feuer entstand nach ersten Untersuchungen vermutlich durch Fahrlässigkeit. Es entstand ein nur geringer Schaden. Der Bewohner blieb unverletzt. Um 03.30 Uhr ging es dann in die Richard-Wagner-Straße. Hier traf die Feuerwehr rechtzeitig ein und konnte sich auf Lüftungsmaßnahmen beschränken, nachdem man die qualmende schwarze Pizza aus dem Backofen geholt hatte. Es entstand weder ein Sach- noch ein Personenschaden.

Dautphetal - Leitpfosten herausgerissen

"Leitpfosten begrenzen die Fahrbahn und dienen insbesondere in der Nacht und auf unbeleuchteten Straße der meist einzigen Orientierung. Bei Entfernung dieser Unfallverhütungs- und Nothilfeeinrichtung ermittelt die Polizei regelmäßig wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Gefahr potenziert sich noch, wenn man die herausgerissenen Pfosten auch noch als Hindernisse auf die Straße legt." Mit genau einem solchen Fall befassen sich derzeit Ermittler der Polizei Biedenkopf. In der Nacht zum Montag, 28. Februar betraf ein solches Vorgehen die Bundesstraße 453 in Dautphetal zwischen Amelose und dem Abzweig nach Herzhausen. Drei von vier entfernten Pfosten lagen im Straßengraben, der vierte lag an der Einmündung auf der Abbiegespur. Bislang meldete sich noch niemand, der durch die fehlenden oder den auf der Straße liegenden Pfosten einen Schaden erlitt. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

