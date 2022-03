Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Alten Uentroper Weg Ecke Ostwennemarstraße wurden am Donnerstagabend, 3. März, zwei Personen verletzt.

Eine 22-Jährige fuhr gegen 19.10 Uhr mit ihrem Dacia auf dem Alten Uentroper Weg in Richtung Westen. Im Kreuzungsbereich wollte sie nach links in Ostwennemarstraße abbiegen. Hier kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem 43-jährigen Ford-Fahrer aus Hamm, der auf dem Alten Uentroper Weg in Richtung Osten fuhr.

Die 22-Jährige aus Hamm wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär behandelt wird. Der 43-Jährige wurde leicht verletzt, auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10000 Euro.

Die Kreuzung war zur Zeit der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.(hr)

