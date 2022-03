Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfall auf der Stadtautobahn - Auto fährt auf Baustellenfahrzeug auf - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Im Zusammenhang mit Unfallfluchtermittlungen sucht die Polizei die beiden Autofahrer, die am Mittwoch, 02. März, zwischen 11:30 und 12:15 Uhr, auf der B 3 in Richtung Kassel zwischen den Anschlussstellen Marburg Bahnhof und Marburg Messe auf dem Standstreifen standen und offenbar diskutierten. Zu diesen Männern gehörten augenscheinlich ein an der Front beschädigter brauner Mercedes und ein weißer Mercedes. Die Ermittler suchen außerdem nach Zeugen, die weitere Hinweise zu diesen beiden Fahrzeugen geben können oder einen Unfallhergang im Zusammenhang mit Baustellenfahrzeugen beobachtet haben. Bei einem Unfall wurde ein sogenannter Verkehrssicherungsanhänger angefahren, welcher zur Verkehrssicherung bei Reparaturarbeiten an der Schutzplanke, auf der linken Fahrspur der B 3 abgestellt war. (Dieser Anhänger weist auf die Bauarbeiten hin und sichert die Arbeiter und Fahrzeuge ab) Der Unfall war am Mittwoch, 02. März, um 11.30 Uhr. Ein Baustellenfahrzeug und eben der daran angehängte Verkehrssicherungsanhänger standen auf dem linken Fahrstreifen der B 3, als ein Fahrzeug auf den Anhänger auffuhr. Bei dem Unfall gab es keine Verletzten. Der Sachschaden ist insgesamt sicherlich vierstellig. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

