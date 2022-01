Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Diebe machen sich an geparkten BMW zu schaffen

Herdecke (ots)

In der Zeit von Samstag bis Dienstag (15.01-18.01) machten sich Fahrzeugdiebe an insgesamt zwei geparkten Fahrzeugen im Stadtgebiet zu schaffen. Am Heimweg machten sie sich an einem geparkten BMW zu schaffen. Die Täter gelangten auf bisher nicht bekannte Weise in den Innenraum des Wagens und demontierten das Lenkrad. Auch an der Straße auf den Brennen gelangten die Diebe an das Fahrzeuginnere eines BMW und nahmen auch hier das Lenkrad mit. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang keine.

