Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Schwarzes Mountainbike aus Keller gestohlen

Hattingen (ots)

In der Zeit vom 16.01 bis zum 18.01. verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße im Büchsenschütz. Der oder die Täter suchten die Kellerräume auf und brachen an einer Parzelle das Vorhängeschloss auf. Aus dem Kellerraum entwendeten sie ein Mountainbike. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Firma XKing. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht.

