POL-MR: Polizei sucht zeugen nach Auseinandersetzungen + Farbschmierereien + Autofahrer unter Drogeneinfluß + Einbrüche + Unfallfluchten

Marburg - Auseinandersetzung an der Lahn - Polizei sucht wichtige Zeuginnen

Ein beherztes Eingreifen von letztlich insgesamt drei Passantinnen beendete am Dienstag, 08. März, gegen 13.30 Uhr, eine Auseinandersetzung hinter dem "Enchilada" in Marburg (hinter den Kinos auf dem Gerhard-Jahn-Platz). Eine der Damen hatte einen größeren Hund dabei. Die Polizei bittet diese drei wichtigen Zeuginnen dringend, sich zu melden.

Nach Angaben der drei zwischen 16 und 17 Jahre alten Opfer saßen diese hinter dem Gastronomiebetrieb an den Stufen zur Lahn, als drei Personen hinzukamen und offenkundig Streit suchten. Letztlich griff das Tätertrio die drei Jugendlichen mit Tritten und Schlägen an. Erst durch das Eingreifen der gesuchten Zeuginnen ließen die Angreifer von den Opfern ab und suchten das Weite.

Von den drei jeweils 18 bis 20 Jahre alten Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

1. - 175 bis 180 cm groß - schlanke sportliche Figur - braune nach vorne gegelte Haare - nordafrikanisches, arabisches Aussehen - schwarze Kleidung - vulgärer Sprachgebrauch - sprach Deutsch mit Akzent

2. - 175 bis 180 cm groß - sportlich muskulöse Figur - nordafrikanisches, arabisches Aussehen - schwarze Kleidung

3. - 180-185 cm groß - korpulente/leicht übergewichtige Statur - augenscheinlich Deutscher oder Osteuropäer - viele Sommersprossen im Gesicht - bekleidet mit schwarzer Lederjacke und weißem T-Shirt

Neben den drei Frauen sucht die Polizei weitere Zeugen des Geschehens und bittet um Hinweise, die zur Identifizierung der beschriebenen Personen beitragen könnten. Wer waren die drei Helferinnen? Wer kennt die beschriebenen Männer? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Schlägerei vor der Mall

Am Donnerstag, 10. März, gegen 19.30 Uhr, kam es in der Universitätsstraße vor der Marburg-Mall zu einer Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Personen. Dabei griffen drei Männer oder Jugendliche einen 18-jährigen aus Marburg an. Durch den Angriff erlitt das Opfer leichte Verletzungen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind nicht bekannt. Die drei Täter flüchteten, die Fahndung nach ihnen blieb erfolglos Nach bisherigen Erkenntnissen könnte einer der Gesuchten "Lenny" heißen. Er trug eine rote Jacke, eine schwarze Weste und eine rote Basecap. Bei den anderen soll es sich um einen "Antonio" und einen "Miran" handeln "Antonio" hat schwarze Haare und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. "Miran" hatte eine dunkle Jacke an. Wer kann Angaben zum Geschehensablauf machen? Wer kann Hinweise zur Identifizierung der beschriebenen Personen geben? Hinweise nimmt die Polizei in Marburg entgegen 06421/4060.

Marburg - Farbschmierereien in der Oberstadt

Unbekannte Täter bewarfen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 10.März, zwei Gebäude in der Marburger Oberstadt mit Farbbeuteln und besprühten die Fassade mit politisch motivierten Schriftzügen. Tatorte der Sachbeschädigungen durch Graffiti waren Häuser von studentischen Verbindungen in der Calvinstraße und am Rothenberg. Wegen der offenkundigen politischen Motivation übernahm der Staatsschutz der Kripo Marburg die Ermittlungen und bittet um Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Lohra - Sachbeschädigung und Graffiti an der Grundschule

Tatort von Sachbeschädigungen und Graffiti war die Grundschule in Lohra. Der oder die Täter hinterließen mehrere sogenannte TAGS in Form von Schriftzügen und Symbolen teils mit beleidigendem, teils mit politischem Inhalt an verschiedenen Stellen der Schulgebäude und z.B. auf der Tischtennisplatte auf dem Schulhof. Den Spuren und gefundenen Brandmarken nach zu urteilen, versprühten der oder die Täter nicht nur die Farbe direkt aus der Dose auf die Wand, sondern auch durch eine vermutlich mit einem Feuerzeug entzündete Flamme. Der insgesamt entstandene Schaden ist sicherlich vierstellig. Die Tat war von Mittwoch auf Donnerstag, 10. März, zwischen 16 und 06 Uhr. Wer hat in dieser Zeit Personen an der Schule gesehen und kann diese beschreiben? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel.06421 4060.

Kirchhain - Fahrten unter Drogeneinfluss

Der Polizei in Stadtallendorf gingen am Donnerstag, 10. März gleich zwei Autofahrer ins Netz, die mutmaßlich unter Drogeneinfluss standen. In Großseelheim kontrollierten die Beamten gegen 23.30 Uhr eine 51-jährige Frau aus dem Ebsdorfergrund. Diese war leicht alkoholisiert und räumte ein, zuvor Drogen konsumiert zu haben. In Kirchhain ergab die gegen 15.45 Uhr erfolgte Kontrolle eines 43-jährigen Autofahrers aus Amöneburg den dringenden Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. In beiden Fällen veranlasste die Polizei Blutentnahmen und leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Ebsdorfergrund - Hund verjagt Einbrecher

Mit einem Hebelwerkzeug versuchten bisher unbekannte Täter die Tür eines Reihenhauses in Hachborn aufzuhebeln. Den Tätern gelang es nicht ins Haus zu kommen. Wahrscheinlich ist dies dem Hund der Familie zu verdanken, der sich durch lautes Bellen als "Hausherr" zu erkennen gab und den oder die Täter so zum Abbruch trieb. Der versuchte Einbruch ereignete sich am Donnerstag, 10. März, zwischen 02.30 und 02.45 Uhr. Wer hat in dieser Zeit rund um den Tatort in der Straße "Am Schwarzacker" verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind in der Nacht Personen und/oder Fahrzeug aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg entgegen: Tel. 06421 4060.

Amöneburg - Versuchter Wohnungseinbruch

In der Dr.-Max-Ehrenpfordt-Straße versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus einzubrechen. An der Tür entstand ein nur geringer Sachschaden. Die Kripo Marburg ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit zwischen 16 Uhr am Mittwoch und 19 Uhr am Donnerstag, 10. März. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Biedenkopf - Unfallflucht

Der beschädigte braune Ford Focus stand an zwischen Samstag, 26. Februar und Freitag, 04. März an etlichen verschiedenen Stellen. Der Besitzer hält es jedoch für am Wahrscheinlichsten, dass der Unfall, der zum Schaden an der hinteren Tür auf der Fahrerseite führte, auf dem Parkplatz der Sparkasse in Biedenkopf passierte, weil die Parksituation da sehr eng war. Der brauen Ford stand jeweils am Samstag, 26.Februar, zwischen 12 Uhr und 13 Uhr und am Montag, 28. Februar, zwischen 14.30 und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz. Die Spuren am Ford deuten auf eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver hin. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug. Wer kann sich an ein Fahrmanöver erinnern, bei dem es zur Kollision mit dem braunen Ford Focus gekommen sein könnte? Hinweise bitte an die Polizei in Biedenkopf 06461 92950.

Marburg - Zaun beschädigt - Unfallflucht in der Ludwig- Juppe-Straße

Wer hat am Donnerstag, 10. März zwischen 16 und 16.30 Uhr in der Ludwig- Juppe-Straße ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu einem Schaden an dem Jägerzaun eines Anwesens gekommen sein könnte? Wer hat ein typisches Unfallgeräusch gehört, in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Fahrzeug bemerkt und kann Angaben zu diesem Fahrzeug machen? Durch den Unfall entstand an dem Jägerzaun ein Schaden. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

