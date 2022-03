Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch + Verbotene Grußformeln, Diebstahl, Sachbeschädigung und Farbschmierereien-Offenbar politisch motivierte Taten + Auseinandersetzung "Am Stadtwald"-Polizei sucht Zeugen + Verkehrskontrollen

Breidenbach (Wolzhausen) - Einbruch in Betonwerk

Bislang unbekannte Täter stiegen zwischen Samstag, 12. März, 15.30 Uhr und Sonntag, 13. März, 13 Uhr durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Verwaltungsgebäude des Betonwerks in der Schelde-Lahnstraße am Ortsausgang von Wolzhausen nach Breidenbach ein. Bei der Durchsuchung des Mobiliars fanden und stahlen der oder die Täter Bargeld in noch nicht feststehender Höhe. Wer war am Wochenende in Tatortnähe und hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wem sind dort Personen und oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421 4060.

Landkreis - Verkehrskontrollen

Am vergangenen Wochenende (11 bis 13. März) zog die Polizei bei verschiedenen stationären und mobilen Kontrollen in Rauschenberg, Neustadt, Marburg, Cölbe, Fronhausen insgesamt acht Autofahrer aus dem Verkehr, weil sie unter dem Einfluss von Drogen Auto fuhren. Das gleiche Schicksal mit der Beendigung der Weiterfahrt und der veranlassten Blutprobe ereilte auch einen alkoholisierten Autofahrer, nachdem sein Test 1,25 Promille angezeigt hatte. Außerdem ahndeten die Beamten noch 17 Ordnungswidrigkeit nach Geschwindigkeitsverstößen, sowie Verstößen gegen die Gurtpflicht und das Handyverbot am Steuer.

Wetter - Verbotene Grußformeln, Diebstahl, Sachbeschädigung und Farbschmierereien - Offenbar politisch motivierte Taten

In Wetter hörte ein Zeuge lautes Gegröle, wobei u.a. eine verbotene Grußformel gerufen worden sein soll. Außerdem rissen noch unbekannte Täter zwei 3,60 Meter breite und 1,20 Meter hohe Plastikbanner, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stehen, von einem Zaun ab. Auf den gleichen in den ukrainischen Farben gestrichenen Zaun sprühten Unbekannte mit schwarzer Farbe großflächig u.a. ein Hakenkreuz und weitere verbotene Symbole verfassungsfeindlicher Organisationen. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat wegen der offensichtlich politisch motivierten Taten die Ermittlungen übernommen, sucht Zeugen der Vorfälle und bittet um sachdienliche Hinweise.

Der Zeuge meldete das laute Gegröle aus der Gegend um die Bachstraße/Fuhrstraße am Sonntag, 13. März, gegen 09.25 Uhr. Die Polizei stellte tatsächlich Lärm fest, welcher aus dem offenen Fenster einer Wohnung in der Fuhrstraße drang. Erste Ermittlungen in der Nachbarschaft bestätigten dann zwar laute Musik, nicht jedoch das Rufen verbotener Grußparolen. Die Kripo bittet etwaige, noch unbekannte Zeugen, die etwas zur Art des Lärms und zu eventuell getätigten Ausrufe aussagen können, sich zu melden.

Am Samstag, 12. März meldete sich eine Anwohnerin aus der Frankenberger Straße und zeigte gleich zwei Vorfälle an. In der Nacht zum Samstag hatten noch unbekannte Täter ihren Sichtschutz mit schwarzer Farbe beschmiert, in dem sie großflächig über insgesamt knapp 2,5 Quadratmeter verbotene Symbole aufsprühten. Das war die zweite Tat zu ihrem Nachteil. Bereits vom 20. auf den 21. Februar war sie betroffen. In dieser Zeit rissen Unbekannte die zwei großen Plastikbanner vom Zaun.

Sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit den geschilderten Taten bitte an den Staatsschutz bei der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Auseinandersetzung "Am Stadtwald"-Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich nach den Angaben des alkoholisierten 18 Jahre alten Opfers am Freitag, 11. März, gegen 08 Uhr in der Straße Am Stadtwald ereignete. Der junge Mann gab an, plötzlich und grundlos von vier Personen geschlagen und dabei leicht im Gesicht verletzt worden zu sein. Er konnte seine Widersacher nicht näher beschreiben, hält es aber für sehr wahrscheinlich, dass sie wie er selbst Bewohner aus der Erstaufnahmeeinrichtung sind. Wer am Freitagmorgen in der Straße "Am Stadtwald" und kann die polizeilichen Ermittlungen unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Stadtallendorf entgegen: 06428 93050.

Marburg - Schlägerei und Widerstand gegen die Polizei

In einer Bar in der Marburger Oberstadt kam es am Samstag, 12. März, gegen 03.40 Uhr, zu einer Schlägerei. Der 25-jährige Tatverdächtige aus Marburg steht unter dem Verdacht einem 22-Jährigen aus Grünberg mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen zu haben. Dieser erlitt dabei Kopfverletzungen und kam ins Krankenhaus. Der Tatverdächtige flüchtete er aus der Bar. Ein Freund des Opfers folgt ihm, holte ihn ein und stellte ihn auf der Straße, wobei sich eine erneute Schlägerei entwickelte, die beim Eintreffen der Polizei noch im Gange war. Den Beamten gelang es, die beiden wie sich herausstellte alkoholisierten Männer voneinander zu trennen. Bei dem Versuch, den äußerst aggressiven und ebenfalls verletzten 25-Jährigen mit zur Dienststelle zu nehmen, gab es sofort wieder Ärger, da er sich dagegen wehrte und sperrte. Das änderte aber nichts am Ergebnis. Die nächsten Stunden verbrachte er nach ärztlicher Untersuchung in der Ausnüchterungszelle.

Die Polizei sucht noch Zeugen, die etwas zur Aufklärung des Tatgeschehens zunächst in der Bar und anschließend auf der Straße beitragen können. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

