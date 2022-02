Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Serie von Sachbeschädigungen

Ludwigsburg (ots)

Von Buch bis Bissingen zieht sich eine Serie von Sachbeschädigungen, die bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag verübt haben.

In der Carl-Benz-Straße zerstachen sie alle vier Reifen eines Spezialfahrzeugs, das dort für Baumfällarbeiten abgestellt worden war. Zudem beschädigte sie den Hydraulikschlauch eines Baggers. Im Hofraum einer Firma in der Keplerstraße wurde ein Reifen an einem Mercedes Sprinter zerstochen und in der Prinz-Eugen-Straße beschädigten die Vandalen zwei Reifen eines dort geparkten Lkw.

Im Bereich Berliner-/Erfurter Straße und Gansäcker wurden auf Abstellplätzen eines Autohauses die Reifen von fünf Fahrzeugen zerstochen und eine E-Ladesäule beschädigt. Der insgesamt angerichtete Sachschaden steht noch nicht fest.

Ebenfalls in der Nacht zum Donnerstag warfen Unbekannte an zwei Geschäften in der Ulrichstraße die Scheiben der Eingangstüren ein und entwendeten neben einer Kaffeemaschine und einem LED-Strahler einen kleinen Bargeldbetrag. Bei einem dritten Geschäft blieb es bei der Beschädigung des Schließzylinders an der Eingangstür.

Ob zwischen den Einbrüchen und den Sachbeschädigungen ein Zusammenhang besteht ist eher unwahrscheinlich.

Personen, die im Verlauf der Nacht zum Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen in den betroffenen Bereichen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

