Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210314 - 0305 Frankfurt-Ostend/Fechenheim: KART stoppt Raser

Frankfurt (ots)

(dr) Die Kontrolleinheit Autoposer, Raser und Tuner (KART) stoppte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (14.03.2021) einen 50-jährigen BMW-Fahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Hanauer Landstraße unterwegs war.

Gegen 0.30 Uhr fielen den Beamten von KART zunächst zwei Fahrzeuge auf, welche auf der Hanauer Landstraße einen gemeinsamen Ampelstart mit starker Beschleunigung durchführten, um sich offenbar gegenseitig zu beeindrucken. Mit einem zivilen Streifenwagen gelang es den Beamten auf die stadtauswärts fahrenden Pkw, einen BMW 5er und ein Golf GTI, aufzuschließen. In der Folge bog der Golf auf eine Tankstelle ab während der BMW seine Fahrt in Richtung Hanau fortsetzte. Aufgrund der starken Rußbildung des Fahrzeuges entschlossen sich die Beamten, dieses genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie versuchten nun den BMW zu überholen, um ihm mit dem Signal "Polizei, Folgen" in eine Kontrolle zu lotsen. Doch statt sich überholen zu lassen, fasste der BMW-Fahrer dies offenbar als erneute Herausforderung auf. Ohne die neben ihm fahrende Streife als solche zu erkennen, beschleunigte er sein Fahrzeug auf etwa 100 km/h, bremste kurzzeitig verkehrsbedingt ab, um in der Folge wieder voll durch zu beschleunigen. Die Beamten hatten Mühe hinterherzukommen. In Höhe Mainkur stoppte den Raser schließlich eine rote Ampel, sodass die Beamten die rasante Fahrt fürs Erste beenden konnten.

Den 50-jährigen Fahrer des BMW erwartet nun eine Anzeige wegen Verdachts des illegalen Straßenrennens. Sein Fahrzeug und sein Führerschein wurden beschlagnahmt.

