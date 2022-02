Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Kollision zwischen Pkw und Zug der Ammertalbahn

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation und unter Alkoholeinfluss ist eine 25-jährige Autofahrerin am Freitagmorgen an der Haltestelle "Zwerchweg" der Ammertalbahn zwischen Herrenberg und Gültstein auf die Gleise gefahren und hat ihr Fahrzeug verlassen. Der Peugeot wurde gegen 05:25 Uhr von einem Zug der Ammertalbahn gerammt und geriet in Brand. Die Flammen griffen in der Folge auf das Führerhaus des Zuges über. Autofahrerin und Zugführung sowie die beiden Fahrgäste im Zug lieben unverletzt. Der Zugführerstand stand jedoch unter Schock. Alle Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Bei der 25-jährigen Frau veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe. Sie wurde im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Zur Brandbekämpfung waren 16 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Herrenberg und Affstätt am Unfallort. Die Löscharbeiten waren um 06:55 Uhr beendet. Durch den Zusammenstoß ist der Zug nicht entgleist. Die Bergungsarbeiten wurden zwischenzeitlich eingeleitet. Die Bahnstrecke zwischen Herrenberg und Entringen ist dazu bis auf Weiteres gesperrt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

