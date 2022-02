Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß

Ludwigsburg (ots)

Sachschaden von etwa 26.000 Euro und einen Leichtverletzten forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 06:00 Uhr auf der Kreuzung der L 1141 und der L1140 beim Gewerbegebiet Schwieberdingen ereignete. Ein 51-jähriger BMW-Lenker befuhr die L 1140 von Ludwigsburg in Richtung Schwieberdingen. Möglicherweise irritiert durch die grüne Ampel für Rechtsabbieger fuhr er bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit dem Fiat eines 57-Jährigen zusammen, der auf der L 1141 von Markgröningen kommend in Richtung Münchingen fuhr. Der Fiat wurde bei der Kollision seitlich erfasst, kippte auf die linke Seite und kam etwa 40 Meter weiter zum Stehen. Der 51-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Schwieberdingen war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Bis etwa 07:30 Uhr erfolgte eine Teilsperrung der Straße, was zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen führte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell